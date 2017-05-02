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Toprağa gömülü 38 el bombası bulundu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde toprağa gömülü bidon içerisinde bölücü terör örgütüne ait 38 el bombası bulundu.

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Toprağa gömülü 38 el bombası bulundu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde toprağa gömülü bidon içerisinde bölücü terör örgütüne ait 38 el bombası bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucu, Tokaçlı köyü Küçük Mahalle bölgesinde toprağa gömülü vaziyette mavi jelikan bidon içerisinde çeşitli tip ve modellerde, PKK terör örgütüne ait 38 el bombası ele geçirildiği bildirildi.

Ele geçirilen el bombalarının Tatvan Cumhuriyet Savcısının talimatıyla muhafaza altına alındığı aktarılan açıklamada, "Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı, bölge halkımızın da desteğiyle, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadesine yer verildi.

Etiketler: Bitlis, tatvan, terör operasyonu, PKK
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