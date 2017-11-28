Toplu taşımada tek kart dönemi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı düğmeye bastı.
Ulusal akıllı ulaşım sistemi adı verilen projeyle, ulaşımda tek kart dönemi başlıyor.
Türkiye'nin tüm illerinde toplu ulaşımda tek kart kullanılacak. Tek kartlar kişiye özel olacak.
Kartlar, İstanbul Boğazı'ndaki şehir hatlarından, Gaziantep'teki belediye otobüslerine; Samsun'daki metroya kadar her yerde kullanılacak.
Ulaşımla ilgili başka düzenlemelerde de sona gelindi.
Akıllı kavşak kontrol sistemi
Öte yandan, şehir içindeki araç yoğunluğu, akıllı kavşak kontrol sistemleri ile azaltılmaya çalışılacak.
Işıklar araç ve yaya yoğunluğuna göre trafiği yönetecek.
TRT HABER