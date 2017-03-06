AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen programda gurbetçiler ile bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı.

Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’nın Gaggenau şehrinde katılacağı referandum toplantısı güvenlik ve altyapı bahanesiyle belediye tarafından iptal edilmesini anımsatan Gündoğdu, bu uygulamayı “garabet” olarak değerlendirdi.

AK Parti Stuttgart Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezinin düzenlediği programda konuşan Gündoğdu, “Bizi ne kadar engellemeye çalışırlarsa çalışsınlar kardeşlerimizle aynı çatı altında toplanmamıza engel olamazlar. Bizim gönlümüz bir, biz işte fikirde birliğiz, fiziki birlikteliğimizi engelleyenler bir şey kazanamazlar” dedi.

“Almanya’ya toplantı iptal ettiren zihniyet, Berlin duvarını ören zihniyettir”

Almanya’da 3 milyonun üzerinde Türk’ün yaşadığını vurgulayan Gündoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avrupa’nın ortasında demokrasinin önüne taş koymaya çalışanlar var. Yeri geldiğinde demokrasi kelimesini ağzından düşürmeyenler, en tabii hak olan toplantı yapma hakkına engel oluyorlar. Bu faşist uygulamayı kınıyorum. Almanya’ya toplantı iptal ettiren zihniyet, Berlin duvarını ören zihniyettir. Bunlar Türkiye’nin büyümesini, kendi kararlarını alan, bölgede söz sahibi bir ülke olmasını istemiyorlar. En azılı FETÖ’cüler Almanya’da resmi toplantılarda konuşabiliyor, PKK’nın maşaları konuşabiliyor, ama Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı konuşamıyor. Bu çifte standardı ve hasmane tutumu herkes görüyor. Bunlara en güzel cevap 16 Nisan’da sandıktan çıkacak “Evet”tir. Onlar ne kadar çirkin yollara başvurursa başvursun, bizler demokrasiden yana olacağız.”