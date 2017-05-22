TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Fenerbahçe'yi kutladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kutlama mesajında, Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe’nin bütün ülkeye büyük sevinç yaşattığını belirterek, emeği geçen herkesi tebrik etti.

Fenerbahçe'nin Türk spor tarihi için çok büyük başarıya imza attığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"THY Euroleague Final Four’un son maçında Yunanistan ekibi Olympiakos’u yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı çok büyük bir başarıya imza attı. Sadece Fenerbahçelilere ve basketbol severlere değil, 7’den 70’e herkese büyük bir moral ve sevinç kaynağı olan bu büyük başarı, uzun hazırlık döneminin, akılcı planlamanın, güçlü yönetimin ve disiplinli çalışmalarıyla alın terlerini akıtan yetenekli antrenör ve oyuncuların eseridir, onlara her daim destek veren ve tribünlerden oyuncularla gönül köprüsü kuran taraftarın eseridir. Spor tarihimize bu büyük başarı altın harflerle yazıldı."

Hisarcıklıoğlu, bu başarının gençlere de spora yönlenme ve başarıya ulaşma konusunda çok büyük teşvik ve motivasyon sağladığına işaret ederek, "Türk iş dünyası adına, bu büyük başarıda emeği geçen, başta Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ve Başantrenör (Zeljko) Obradoviç olmak üzere bütün sporcuları, taraftarları ve emeği geçen herkesi canı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.