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Tire'de kayıp olan 1,5 yaşındaki Rüya ve anneannesi bulundu

İzmir Tire'de sabah saatlerinden beri haber alınamayan Fatma Yenigün ile torunu 1,5 yaşındaki Rüya Çelik bulundu.

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Tirede kayıp olan 1,5 yaşındaki Rüya ve anneannesi bulundu

Derebaşı Mahallesi'nde yaşayan Hakan Çelik ile Derya Manaz çiftinin çocukları için dün yaptığı kayıp ihbarı üzerine başlatılan ve gece geç saatlerde ara verilen arama çalışmaları bu sabah tekrar başladı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Derebaşı Mahallesi'ndeki metruk binalar ile mahallenin etrafındaki arazide drone ve eğitim köpeği destekli arama yaptı.

Jandarma ekipleri, Rüya Çelik ile anneannesinin mahalleye yakın dağlık alanda buldu.

Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven baba Çelik'i telefonla arayarak mutlu haberi verdi.

Rüya Çelik ile anneannesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
 

Etiketler: tire, rüya çelik, izmir
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