TİKA'dan İyi Parti Cumhurbaşkanı adayı Akşener'in iddialarına yanıt

İyi Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) hakkında iddialarda bulundu.

Akşener, TİKA'nın yıllık 8 milyar dolar para harcayan bir kurum olduğunu

internet sitesinin de kapanmış veya çökmüş olduğunu söyledi.

İddialara cevabı TİKA Başkanı Serdar Çam twitter hesabından verdi.

Açıklamada, Akşener'in canlı yayınıyla eş zamanlı olarak TİKA'nın web sitesine yapılan saldırının teknik çalışmalar sonucu bertaraf edildiği belirtildi.

Bugün bir canlı yayında kurumumuz mesnetsiz şekilde suçlamalara maruz kalmıştır. Canlı yayınla eş zamanlı olarak da kurumumuza ait web sitelerine DOS saldırısı gerçekleşmiştir. Geçici süreliğine servis dışı kalan web sitemiz teknik çalışmalar sonucu erişime açılmıştır. pic.twitter.com/HHc7XDyQOA — TİKA (@Tika_Turkey) 17 Haziran 2018

Çam, "Sitemizi siber saldırı ile geçici kapanmasına neden olanlar,“TİKA sitesini Kapattı”diye de aleyhte haber yazdı; ekibimiz tekrar siteyi kurtardı." dedi.

TİKA başkanı Serdar Çam, TİKA bütçesine yönelik iddialara karşı 2017 Faaliyet Raporu'nun ilgili kısmını paylaşarak karşılık verdi.

Çam, bütçe raporlarının TİKA'nın web sitesinde her zaman paylaşıldığını ve kamuoyu denetimine açık olduğunu da belirtti.

Maliye Bakanlığı'nın onayladığı 2017 kesin hesabı da yayınlayan Çam, kurumun geçen yıl 304 milyon liralık harcama gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bütçe raporlarımızı sitemizde bulabilirsiniz:https://t.co/gbzsbzQgOh



Bu da Maliye'nin onayladığı 2017 kesin hesap; 304 Milyon ₺



2017 Kesin Hesap, Sayfa 11

Mukayeseli olarak değerlendirilebilir.. pic.twitter.com/eCGKEDxOtu — Serdar Çam (@serdar_cam) 17 Haziran 2018

Kaynak: TRT Haber