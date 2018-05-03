TİKA'dan Afganistan'a sera desteği

TİKA' nın Afgasnistan'da kurduğu seraların teslim töreni yapıldı.

Törene Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, TİKA'nın Mezar-ı Şerif Program Koordinatörü Zühtü Çal, Belh Vali Yardımcısı Muhammed Beşir Tevhidi, Belh İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, Mezar-ı Şerif Belediye Başkanı Muhammed Nasir Ayni, Belh Tarım, Sulama ve Hayvancılık Müdürü Siracuddin Mihraban ve yerel yetkililer katıldı.

Belh Vali Yardımcısı Tevhidi, Türkiye'nin Afganistan'ı en zor dönemlerinde yalnız bırakmadığını, ihtiyaç duyulan alanlarda desteğini esirgemediğini söyledi.

Seraların Türkiye'nin yardımlarının bir başka örneği olduğunu belirten Tevhidi, bunun gibi projelerin diğer ilçe, kasaba ve köylerde de yapılmasını istedi.

Tevhidi, Afganistan halkı adına Türk devletine, Türk halkına ve TİKA'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA