Ticaret Bakanlığı'na yeni dönem imajı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulamaya konulmasıyla oluşturulan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede 16 bakanlık ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı yer aldı. Yeni sistemde etkin bir koordinasyon için bazı bakanlıklar yeni isimlerle yapılandırılırken, 9 bakanlığın ismi değişmedi.

Logodan internet sitesine kadar her alanda değişim

Yeniden yapılandırılan bakanlıklardaki değişim bu kurumların imajına da yansımaya başladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı'nın "Ticaret Bakanlığı" adı altında yeniden yapılandırılmasının ardından, bu bakanlığa yeni logo tasarlandı.

Daha önce Ekonomi Bakanlığı tarafından kullanılan logonun esas alındığı tasarımda, "Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı" adı daire şeklindeki Türk bayrağını çevreledi.

Birleştirilen bakanlıkların internet siteleri güncellenirken, söz konusu bakanlıklara ait yeni unsurlar bu sitelere eklendi. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı'na ait www.ticaret.gov.tr adresi de hizmete girdi.

Bakanlık siteleri ve logolarla başlayan dönüşüm, tabelaların değişimiyle devam edecek. Siparişleri verilen tabelaların yakın zamanda yerlerini alması bekleniyor.

Kabinedeki değişiklikler

Yeni sistemde, Avrupa Birliği Bakanlığı, "Dışişleri Bakanlığı" çatısı altına geçmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile "Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı" adı altında birleşti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı'nın birleştirilmesiyle "Ticaret Bakanlığı", Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı'nın birleştirilmesiyle de "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı" oluşturuldu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın adı "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı" olarak değiştirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın birleştirilmesiyle "Tarım ve Orman Bakanlığı" oluşturuldu.

Önceki dönemde başbakan yardımcılığına bağlı olan Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı ile "Hazine ve Maliye Bakanlığı" çatısı altında birleşti.

Kaynak: AA