  • 06 MAYIS 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » THY'nin ABD ve İngiltere uçuşlarında 'laptop' dönemi

THY'nin ABD ve İngiltere uçuşlarında 'laptop' dönemi

THY Genel Müdürü Ekşi, "Amerika ve İngiltere uçuşlarında B/C (business class) yolcularımız için laptop dağıtımına başlıyoruz." dedi.

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THYnin ABD ve İngiltere uçuşlarında laptop dönemi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Amerika ve İngiltere uçuşlarında business class yolcularına laptop dağıtımına bugün başlayacaklarını bildirdi.

Ekşi, Twitter'daki resmi hesabından cep telefonları dışındaki elektronik malzemelerin uçak kabininde taşınmasını yasaklama yönündeki kararın ardından Amerika ve İngiltere uçuşlarında yolculara laptop dağıtımıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bilal Ekşi, "Amerika ve İngiltere uçuşlarında B/C (business class) yolcularımız İçin laptop dağıtımına bugün başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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