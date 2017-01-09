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THY, 277 seferini iptal etti

İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle THY, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında gerçekleştireceği 277 iç ve dış hat seferini iptal etti.

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THY, 277 seferini iptal etti

İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında gerçekleştireceği 277 iç ve dış hat seferini iptal etti.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde 3 gündür devam eden kar ve fırtına, hava trafiğini olumsuz etkiliyor.

Atatürk ve Sabiha Gökçen hava meydanlarında beklenen kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgar sebebiyle THY, iç ve dış hat olmak üzere toplam 277 seferini iptal etti.

THY yetkilileri, yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden kontrol etmeleri gerektiğini kaydetti.

Bu arada Atatürk Havalimanında yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan bilet iptal ve otel desk kuyruklarının azaldığı ve birçok seferin normale döndüğü görüldü. 

Etiketler: kar engeli, istanbul'da hava trafiği, atatürk havalimanı kar
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