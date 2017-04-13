  • 13 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Tevhid Dergisi'nin mescidinde toplantılara katılmış

DEAŞ soruşturmasında tutuklanan Osman S.'nin DEAŞ'ın ideolojisi doğrultusunda propaganda yapan Tevhid Dergisi'nin mescidinde toplantılara katıldığı tespit edildi.

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Tevhid Dergisinin mescidinde toplantılara katılmış

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ terör örgütü soruşturması kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin oturduğu sitede apartman görevlisi olarak çalışan Osman S. tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut Göksu Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda DEAŞ terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda propaganda yapan Tevhid Dergisi'nin mescidinde toplantılara katıldığı tespit edilen Osman S. gözaltına alındı.

Şüphelinin çalıştığı sitede araştırma yapan ekipler, kendisinin apartman görevlisi olduğu binada Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli personelin oturduğu bilgisine ulaştı.

Osman S. savcılık sorgusunda, Tevhid Dergisi Ankara Temsilciliği'nin mescidinde sohbetlere katıldığını ve sohbetlerde oy kullanmanın caiz olmadığı, cami imamlarının arkasında namaz kılınmaması gerektiği yönünde telkinlerde bulunulduğunu ifade etti.

Mescitte DEAŞ'ın Türkiye'deki destekçi ve sempatizanlarının sözde liderliğini yapan Ebu Hanzala'nın (Halis Bayuncuk) sohbet kayıtlarının izletildiğini söyleyen Osman S, örgüt üyesi olmadığını, çalıştığı binadaki askerleri ve ailelerini tanımadığını iddia etti.

Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda örgütsel doküman niteliğinde kitaplar bulundu.

Osman S'yi apartman görevlisi olarak çalıştığı siteye kimin işe aldığı ve şüphelinin Ankara'daki bağlantılarının araştırıldığı kaydedildi.

Etiketler: tevhid dergisi, terör soruşturması, terör örgütü, DEAŞ
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