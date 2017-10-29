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Buradasınız : » » 'Teşkilatımızın haksız eleştirilerle yıpratılması asla kabul edilemez'

'Teşkilatımızın haksız eleştirilerle yıpratılması asla kabul edilemez'

Diyanet İşleri Başkanlığından, idari soruşturma kapsamında, bir personelin açığa alınması nedeniyle sosyal medyada hakarete ve tehdide varan yorumlara ilişkin açıklama yapıldı.

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Teşkilatımızın haksız eleştirilerle yıpratılması asla kabul edilemez

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başkanlığın, İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek görevlerini yerine getirdiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Hakkında yürütülen idari soruşturma kapsamında, bir personelimizin soruşturmanın selameti açısından açığa alınması nedeniyle sosyal medyada ve birtakım basın yayın organlarında Başkanlığımıza yönelik hakarete ve tehdide varan yorumlar yapıldığı üzülerek müşahede edilmiştir. Bu soruşturma nedeniyle toplumda büyük bir saygınlığı bulunan ve milletimizin göz bebeği olan güzide teşkilatımızın haksız ve mesnetsiz eleştirilerle yıpratılması asla kabul edilemez."

Kaynak: AA

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