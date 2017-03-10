Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylaması sürecinde partisince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslendi.

Bolu'nun tüm ilçelerini sayarak, "Köroğlu'nun şehri Bolu, Bolu Yıldırım Beyazıd'ın şehri, Bolu Akşemseddin Hazretlerinin şehri, Bolu yiğitlerin, kahramanların, mert insanların şehri, Rabbim Bolu'yu muhafaza etsin, Rabbim Bolulu şehitlerimizi, bütün şehitlerimizi rahmetiyle kuşatsın." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğine ilişkin, "Bu değişiklik devletin daha hızlı çalışmasını sağlayacak, demokrasiyi daha güçlendirecek, bürokrasi daha verimli, etkin çalışacak. Ekonomi daha hızlı büyüyecek, yatırımlar, üretimler, yeni fabrikalar, iş, aş alanları daha da çoğalacak. Terörle mücadele evelallah 16 Nisan'dan sonra çok daha güçlenecek ve terörün belini kıracağız inşallah." dedi.

"Terörün belini kıracağız"

Türkiye için ve millet için reform yaptıklarını söyleyen Yıldırım, "Bu değişiklik devletin daha hızlı çalışmasını sağlayacak, demokrasiyi daha güçlendirecek, bürokrasi daha verimli, etkin çalışacak. Ekonomi daha hızlı büyüyecek, yatırımlar, üretimler, yeni fabrikalar, iş, aş alanları daha da çoğalacak. Terörle mücadele evelallah 16 Nisan'dan sonra çok daha güçlenecek ve terörün belini kıracağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Alandaki vatandaşların "AK gençlik seninle gurur duyuyor." sloganları üzerine Yıldırım, "Biz sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

Mevcut sistemin geçmişte Türkiye'ye çok zaman kaybettirdiğini ve birçok kaynağın heba olduğunu anlatan Yıldırım, eski dönemlerde seçimlerin yapıldığını ancak tek başına iktidar çoğunluğu elde edilemediği için hükümet kurma görüşmeleri gerçekleştirildiğini ve bunun haftalarca sürdüğünü anımsattı.

"İstikrarsızlık darbelere zemin hazırlar"

Hükümetlerin bir süre sonra kurulduğunu ancak iş yapamadığını, kısa süre sonra yeni seçimlerin gerçekleştirildiğini hatırlatan Yıldırım, "Yeniden seçim, yeniden belirsizlik, yeniden istikrarsızlık. Cumhurbaşkanı seçilecek daha süreç başlamadan tartışma başlar. İstikrarsızlık darbelere zemin hazırlar. Yıl 1979, cumhurbaşkanı seçilemiyor, 124. tur olmuş hala cumhurbaşkanı yok. Bunu bahane bilen darbeciler 12 Eylül'de yönetime el koyar. Parlamentoyu fesheder, Meclisi dağıtır, parti başkanlarını hapseder ve Türkiye kazandıklarının tamamını kaybeder. İşte şimdi getirdiğimiz bu değişiklikle bütün krizlere, bütün bu olumsuzluklara bir son veriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kalabalıktan birinin "sigorta" diye seslenmesi üzerine Başbakan Yıldırım, "SSK, sigorta hastanesi, kuyruklar, ilaç yoklukları' deyince aklınıza CHP gelir, Kılıçdaroğlu gelir. Şehir hastaneleri, güzel güzel sağlık hizmetleri, deyince aklınıza AK Parti gelir, Recep Tayyip Erdoğan gelir. Sizlere milletin adamı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamını getirdim sevgili Bolulular, Bolu Beyi'nin torunları, Köroğlu'nun torunları bozar her türlü oyunları evelallah." ifadelerini kullandı.

"Millet iradesi, devlet iradesine tam olarak yansıyacak"

Anayasa değişikliğinin seçim olmadığını, bu değişiklikten sonra yapılacak ilk seçimde iki sandık kurulacağını, birinde cumhurbaşkanı diğerinde de milletvekilliğinin oylanacağını anımsatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Akşam sandıklar kapandı, oylar sayıldı, milletvekilleri de belli, cumhurbaşkanı da belli. İşi bitirdiniz, beş yıl kulağınız rahat, zırt pırt seçim yok, vakit kaybetmek yok, masraf etmek yok, millet seçime değil geçime bakacak, işine, gücüne bakacak. Kulağı, gözü arkada olmayacak. Böylece ne olacak? Uzun vadeli projeler gerçekleşecek, programlar hayata geçecek, bürokrasi artık ayak diremeyecek, yasama, yargı, yürütme kuvvetleri daha da güçlenerek birbirinden bağımsız olarak görev yapacak, demokrasi tam anlamıyla işleyecek, millet iradesi, devlet iradesine tam olarak yansıyacak."

Başbakan Yıldırım, "Almanya açık açık kendi televizyon kanallarında 'hayır' propagandası yapıyor. Almanya bizim bakanlarımıza izin vermezken, bizim oradaki çalışmalarımıza izin vermezken bölücülerin, FETÖ'cülerin her türlü faaliyetlerine sonuna kadar izin veriyor. Almanya'da 'hayır'a özgürlük var, 'evet'e özgürlük yok. Benim Almanya'daki, Avrupa'daki milyonlarca memleket sevdalılarım bunun cevabını 16 Nisan'da öyle bir verecekler ki onlar da şaşıracaklar, onlar da ters köşe olacaklar." dedi.