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Buradasınız : » » 'Terörü yok etmek için uluslararası işbirliği şarttır'

'Terörü yok etmek için uluslararası işbirliği şarttır'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Terörü, terör örgütlerini, teröristleri ve bunları kullananları yenmek, yok etmek için uluslararası samimi ve cesur iş birliği şarttır" dedi.

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Terörü yok etmek için uluslararası işbirliği şarttır

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Terörü, terör örgütlerini, teröristleri ve bunları kullananları yenmek, yok etmek için uluslararası samimi ve cesur iş birliği şarttır" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Terörü, terör örgütlerini, teröristleri ve bunları kullananları yenmek, yok etmek için uluslararası samimi ve cesur iş birliği şarttır." değerlendirmesini yaptı.

Bozdağ, Twitter hesabından, Somali'nin başkenti Mogadişu'da 189 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terör saldırısında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileyen Bozdağ, Somali halkının acısını ve üzüntüsünü paylaştıklarını belirtti.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Somali halkına ve Somali hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Mogadişu'daki terör saldırısını, saldırıyı yapanları, yaptıranları, her türlü terörü, terör örgütünü, teröristi şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Türkiye, terörle mücadele konusunda Somali, Somali halkı ve Somali hükümetiyle dayanışma içinde olmayı sürdürecektir.

Terörü, terör örgütlerini, teröristleri ve bunları kullananları yenmek, yok etmek için uluslararası samimi ve cesur iş birliği şarttır. Terör, terör örgütleri, teröristler ve bunları kullananlarla mücadelede Türkiye, samimi ve cesur işbirliğini ve dayanışmayı sürdürecektir."

Etiketler: bekir bozdağ, Somali, mogadişu
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