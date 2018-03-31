  • 31 MART 2018, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Terörsüz Afrin'de, herkes huzur içinde

Terörsüz Afrin'de, herkes huzur içinde

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, Zeytin Dalı Harekatı'ndan herkesin çok memnun olduğunu belirterek, "Şu anda huzur içindeler" dedi.

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Terörsüz Afrinde, herkes huzur içinde

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta teröristlerden temizlenen Afrin ilçe merkezini ziyaret ederek, bölge halkıyla buluştu.

Cuma yaptığı açıklamada, "Terörsüz Afrin'deyiz. Bundan sonra Afrin'de sadece huzur olacak. Aynı zamanda, biz Mehmetçiklere Suriye’nin her yerinden, özellikle Türkmenlerinden, Halep'inden Humus'undan, Şam'ından, Türkmen Dağı'ndan, Rakka'dan bol selamlar getirdik" değerlendirmesinde bulundu.

TSK ve ÖSO'ya verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür eden Cuma, "Bu insanlar omuz omuza çatıştılar. Bu bölgeyi huzura kavuşturdular. (Afrin'deki) Herkes Zeytin Dalı Harekatı'ndan çok memnun. Çünkü şu anda huzur içerisindeler" dedi.

Türkmen köylerini de ziyaret ettiklerini dile getiren Cuma, Afrin'e giren ÖSO'nun Türkmen gruplarıyla da bir araya geldiğini ifade ederek, "PYD, insanlarımıza büyük zülüm etti. Vatanımız bölmek istediler. Bölücü terör örgütü ülkemize büyük zarar verdi. Artık bu bölgede hak adalet ve huzur var" diye konuştu.      

Kaynak: AA

Etiketler: suriye türkmen meclisi, Muhammed Vecih Cuma, afrin
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