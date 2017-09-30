Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Hükümete gelir gelmez başlattığımız savunma sanayi seferberliğimizin meyvelerini yeni yeni alıyoruz. İnsansız hava aracından füzeye, tanktan topa, uçaktan uyduya, tüfekten tabancaya kadar olan ihtiyacımız ne varsa, kimseye bağımlı olmadan üretmeyi hedefliyoruz. Çok ciddi mesafe katettik. Elbette hala çözmemiz gereken sıkıntılar var ama şu halimizle bile terörle mücadelemizi kimseye muhtaç olmadan sürdürebilecek durumdayız." dedi.

Erdoğan, "Bu Feto denilen adam, ümmeti parçaladı ümmeti maalesef. Fakat şu anda nerede? Amerika'da. Amerika ona 400 dönüm arazi tahsis etmiş, orada beyler gibi yaşıyor. Buradan kaçanların bir kısmı da yanında. Ama bir kısmı da nerede yaşıyor, dünyanın değişik yerlerinde. Sığınacak delik arıyorlar. Nereye kaçarsanız kaçın biz de sizi kovalayacağız." ifadelerini kullandı.