  • 12 KASIM 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.864
    EURO 4.508
  • BIST 108949.35
    ALTIN 158.444
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'Terörle mücadeledeki son 40 yılın en üstün noktasındayız'

'Terörle mücadeledeki son 40 yılın en üstün noktasındayız'

Ağrı Gürbulak Jandarma Karakolu’nu ziyaret eden Soylu, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Terörle mücadeledeki son 40 yılın en üstün noktasındayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Gürbulak sınırına yakın noktadaki Gürbulak Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. 

Soylu, karakol, sınırdaki çalışmalar, bir süre önce korucu Cemal Kulak’ın şehit olduğu operasyon ve aynı operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler hakkında bilgi aldı.

"Terör örgütüne 11 ayda 106 kişi katıldı"

Bakan Soylu, terörle mücadelede önemli bir safhada olunduğuna dikkati çekerek, "Ekim ayında sadece 5 kişi terör örgütüne katılım sağlamış. Yani artık terör örgütü kendine katılım sağlayacak eleman bulamıyor. Bu bazı yıllar 1500-2000 kişi, bazı yıllar 4000-4500 kişi ifade edilen rakamlar bu yıl şu ana kadar ilk 11 ayda ancak 106 seviyesinde." dedi.

"Teröristlerin gözünde hepiniz büyük bir devsiniz"

Terör örgütlere önemli cevaplar verildiğini ve gereğinin yapıldığını belirten Soylu, şu görüşlere yer verdi:

"Vatandaşımızı terörle karşı karşıya getirip hayatında ümitsiz yapmak isteyenlere fırsat sağlamıyoruz. Bunu hep beraber yapıyoruz. Teröristlerin gözünde hepiniz büyük bir devsiniz. Onlar gittikçe küçülmekte ve cüce olmakta, sizlerde daha fazla devleşmektesiniz." 

"Çok üstün ve iyi bir noktadayız"

Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birilerinin tamamen kuklası haline gelmiş, zihni, bedeni esaret altına girmiş ve yıllardır mağara kovuklarında yaşayarak insanlıklarından uzaklaşmış, bir milim bile mesafe alamamış ve teslimiyetleri bu topraklara değil başka topraklara olanlara gerekli cevabı en güzel şekilde verdiğinize inanıyoruz. Allah sizden razı olsun. Bu mesele sonuna kadar devam edecek. Terörle mücadeledeki son 40 yılın en üstün noktasındayız. Atacağımız çok daha önemli adımlar söz konusu."  

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanı, süleyman soylu, Terörle Mücadele, PKK, cemal kulak
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER