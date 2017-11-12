İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Gürbulak sınırına yakın noktadaki Gürbulak Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Soylu, karakol, sınırdaki çalışmalar, bir süre önce korucu Cemal Kulak’ın şehit olduğu operasyon ve aynı operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler hakkında bilgi aldı.

"Terör örgütüne 11 ayda 106 kişi katıldı"

Bakan Soylu, terörle mücadelede önemli bir safhada olunduğuna dikkati çekerek, "Ekim ayında sadece 5 kişi terör örgütüne katılım sağlamış. Yani artık terör örgütü kendine katılım sağlayacak eleman bulamıyor. Bu bazı yıllar 1500-2000 kişi, bazı yıllar 4000-4500 kişi ifade edilen rakamlar bu yıl şu ana kadar ilk 11 ayda ancak 106 seviyesinde." dedi.

"Teröristlerin gözünde hepiniz büyük bir devsiniz"

Terör örgütlere önemli cevaplar verildiğini ve gereğinin yapıldığını belirten Soylu, şu görüşlere yer verdi:

"Vatandaşımızı terörle karşı karşıya getirip hayatında ümitsiz yapmak isteyenlere fırsat sağlamıyoruz. Bunu hep beraber yapıyoruz. Teröristlerin gözünde hepiniz büyük bir devsiniz. Onlar gittikçe küçülmekte ve cüce olmakta, sizlerde daha fazla devleşmektesiniz."

"Çok üstün ve iyi bir noktadayız"

Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birilerinin tamamen kuklası haline gelmiş, zihni, bedeni esaret altına girmiş ve yıllardır mağara kovuklarında yaşayarak insanlıklarından uzaklaşmış, bir milim bile mesafe alamamış ve teslimiyetleri bu topraklara değil başka topraklara olanlara gerekli cevabı en güzel şekilde verdiğinize inanıyoruz. Allah sizden razı olsun. Bu mesele sonuna kadar devam edecek. Terörle mücadeledeki son 40 yılın en üstün noktasındayız. Atacağımız çok daha önemli adımlar söz konusu."

Kaynak: AA