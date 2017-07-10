'Terörle mücadeledeki kararlılığımız meyvelerini veriyor'

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Türkiye'nin bazı bölgelerinde, Van'da da yıllar boyunca terör örgütü PKK'nın baskısıyla insanlarımız bunalmış bir durumdaydı. Bu bunalmışlık ortadan kalktı. 15 yılın mücadelesi meyvelerini vermeye başladı." dedi.

Semerkand Eğitim ve Kültür Merkezi'nin ardından Kadın ve Demokrasi Derneğini (KADEM) ziyaret eden Akdağ, çalışmaları hakkında Dernek Başkanı Esma Özdemir'den bilgi aldı.

Akdağ, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her geçen gün daha yaşanılacak bir ülke durumuna geldiğini söyledi.

"Türkiye'nin bazı bölgelerinde, Van'da da yıllar boyunca terör örgütü PKK'nın baskısıyla insanlarımız bunalmış bir durumdaydı. Bu bunalmışlık ortadan kalktı. 15 yılın mücadelesi meyvelerini vermeye başladı." diyen Akdağ, şunları kaydetti:

"Belli bir noktaya geldik. Bazı ilçelerimiz, köylerimiz hatta bazı şehirlerimizin uzun süre kronik hastalık çeken, yoğun bakımda yatan bir hastanın oradan kurtulması gibi. Van'da da böyle oldu. Bir taraftan hükümet olarak sivil toplum kuruluşlarıyla hep birlikte çalışarak insanlarımıza daha güzel günler göstereceğiz. Birileri bunu istemiyor olabilir ama biz istiyoruz. Biz, insanımız, çocuğumuz, yaşlımız, gencimiz daha güzel ülkede yaşasın istiyoruz. Her geçen gün Türkiye, daha yaşanılacak ülke durumuna geliyor. Zenginliğimiz, huzurumuz artıyor.

Bölge coğrafyası itibarıyla Türkiye'nin üstünde oyunlar bitmez ama biz de bu oyunlara karşı gereğini yerine getiriyoruz. Güçlü bir Türkiye, oyunları bozacak tek formüldür."

Sivil toplum kuruluşlarının bir ülkenin kalkınmasında, huzurunda, refahında çok önemli olduğunu vurgulayan Akdağ, "AK Parti olarak yıllardır sivil toplumun gelişmesine katkı sunuyoruz. Yeter ki 'sivil toplum' adı altında kurulan kuruluşlar bayrağımıza, vatanımıza ters bakmasın." şeklinde konuştu.

KADEM Başkanı Özdemir de hükümetin kadınlara yönelik politikalarını desteklediklerini belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sağlık Bakanı Akdağ, ziyaretin ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.