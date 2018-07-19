Terörle mücadelede yeni yasa

Terörle mücadele kanunu teklifi, Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor.

Komisyon kanun teklifinin ilk maddesini kabul etti.

Kanun teklifi neleri içeriyor?

Teklifle, valiler, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek.

Valiler, belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecek; ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek.

Terör gruplarıyla irtibatlı kişiler meslekten çıkarılabilecek

Üç yıl süreyle; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen TSK, emniyet, jandarma, yargı mensupları, devlet memuru ve işçiler meslekten çıkarılabilecek.

Bu kapsamda görevlerine son verilenler, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek.

OHAL süresince terör örgütlerine aidiyet, iltisak veya irtibat nedeniyle TMSF'nin kayyum atanmasına ilişkin hüküm 3 yıl daha devam edecek.

Kaynak: TRT Haber