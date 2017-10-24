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Buradasınız : » » 'Terörle mücadelede, uluslararası iş birliği çağrımızı yineliyorum'

'Terörle mücadelede, uluslararası iş birliği çağrımızı yineliyorum'

Başbakan Yıldırım BM'nin kuruluş yıl dönümü için yaptığı açıklamada, 'Hiçbir sınır tanımadan bütün insanlığın huzurunu tehdit eden terörü bir kez daha lanetliyorum' dedi.

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Terörle mücadelede, uluslararası iş birliği çağrımızı yineliyorum

Başbakan Binali Yıldırım Birleşmiş Milletler'in kuruluş yıl dönümü kutlaması amacıyla yaptığı açıklamada şunları kaydetti; 

 "Yıllardır terörle mücadele eden bir ülkenin başbakanı olarak, terörizmle mücadelenin ancak uluslararası iş birliği ve dayanışma ile başarılabileceğine inanıyorum. Birleşmiş Milletler'in kuruluş yıl dönümü vesilesiyle hiçbir sınır tanımadan bütün insanlığın emniyet ve huzurunu tehdit eden terörü bir kez daha lanetliyor ve terörle mücadelede uluslararası iş birliği çağrımızı yineliyorum." 

Kaynak: AA

Etiketler: Başbakan Yıldırım, BM'nin kuruluş yıl dönümü
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