  • 02 KASIM 2017, PERŞEMBE

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'Terörle mücadelede ön şartsız hükümetin destekçisiyiz'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hakkari'deki terör saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

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Terörle mücadelede ön şartsız hükümetin destekçisiyiz

MHP Lideri Bahçeli, Hakkari Şemdinli'de şehit düşen Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Teröristlerin döktükleri kanda çırpına çırpına boğulacaklarını söyleyen Devlet Bahçeli, ''Türkiye muktedirdir, Türk milleti kudretlidir, hıyanete göz açtırılmayacaktır'' dedi.

Devlet Bahçeli, hükümetin terörle mücadelede gösterdiği kararlı ve korkusuz mücadeleyi tavizsiz sürdürmesi en samimi ve içten dileği olduğunu belirtti.

Türk milleti iman ve iradesiyle, ihanetin belini kıracağını da kaydeden Devlet Bahçeli, terörle mücadelede ön şartsız milletin yanında, devletin arkasında, hükümetin destekçisi olduklarını bir kez daha yineledi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: MHP Genel Başkanı devlet bahçeli, Hakkari'deki terör saldırısı
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