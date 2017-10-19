'Terörle mücadelede Cumhurbaşkanının yanındayız'

Terörle mücadele, Irak ve Suriye politikalarında Hükümete ve devlete destek veren Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı MHP yalnız bırakmaz; terörle mücadele sona erinceye kadar, Irak ve Suriye’de korsan devletçikler kurulması kökten engelleninceye kadar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının parti olarak yanındayız, Silahlı Kuvvetlerinin de arkasındayız." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Müftülere resmi nikah kıyma yetkisi ile ilgili de konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, müftülere resmi nikah kıyma yetkisinin laikliğe aykırı olmadığını ve sakıncası bulunmadığını söyledi.

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