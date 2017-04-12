'Terörle mücadele zafiyet kabul etmez'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Çatalca İlçe Başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen mitinge katıldı.

Terörle mücadelenin zafiyet kabul etmeyeceğini belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Burada tek bir dert mi var? Hafif bir zayıf düş bakalım Almanya sana ne diyecek, Hollanda sana terörle mücadele konusunda ne diyecek, o dost ve müttefik görünen ülkeler ne diyecekler. Neymiş? Bize vize serbestliği verecekler. Neyin karşılığında? 'Terörle mücadele kanununu değiştirin' diyorlar. Ne diyorlar? 'Bu ülkeyi PKK ile ortak yönetin, ortak idare edin, onlar bir kısmına siz bir kısmına hakim olun' diyorlar. Ey Batı, ey bunları bize söyleyenler! Geçti o günler geçti. Güçlü Türkiye var bugün, geçti o günler. Biz öyle parmakla oturtulacak bir ülke değiliz artık."

Kılıçdaroğlu'na tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milleti kandırdığını söyleyen Soylu, bir vatandaşın "Kılıçdaroğlu kriz döneminde SSK'yı boşaltıyordu" söylemine, "O gün de kontrollü kaçak olmasın sakın?" diye cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimindeki tavrını eleştiren Soylu, şöyle konuştu:

"Neymiş? Tankın üzerine çıkacakmış. Sözle sultan olsaydı, herkes sultan olurdu. Yürek ister, cesaret ister, millet sevgisi ister, vatan sevgisi ister, milli irade ve demokrasiye bağlılık ister ve Allah'a teslimiyet ister. Tankın üzerine çok çıkacaktın ama yalan oldu o akşam ya (15 Temmuz darbe girişimi). Ama bizim milletimiz kadirşinas bir millettir. Sana buradan oyuncak bir tank gönderelim, sen yine onun önünde duruver."