  • 25 HAZIRAN 2017, PAZAR

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Buradasınız : » » 'Terörle mücadele devam edecek, inşallah her taraf tertemiz olacak'

'Terörle mücadele devam edecek, inşallah her taraf tertemiz olacak'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, terörle mücadeleye ilişkin "Bu mücadele devam edecek, inşallah her taraf tertemiz olacak." dedi.

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Terörle mücadele devam edecek, inşallah her taraf tertemiz olacak

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, terörle mücadeleye ilişkin "Bu mücadele devam edecek, inşallah her taraf tertemiz olacak." dedi.

Geceyi Siirt'te geçiren Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz ile Tillo ilçesindeki Ulu Cami'de bayram namazını kıldı.

Camiden ayrılırken vatandaşlarla bayramlaşan ve çocuklara harçlık veren Akar, ilçe sakinlerinin ikram ettiği geleneksel bayram yemeğini yedi.

Daha sonra İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah'ın türbesi ile müzesini ziyaret eden Akar, burada yetkililerden bilgi aldı.

Şehit mezarına ziyaret

Geçen yıl Siirt'in Şirvan ilçesinde PKK'lı teröristlerce köy yoluna döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan geçici köy korucusu Mehmet Emin Akyıldız'ın kabrinde dua eden Orgeneral Akar, şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

Konuşmasında terörle mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Akar, "Bu mücadele devam edecek, inşallah her taraf tertemiz olacak." dedi.

Ardından Kaletül Üstat Tepesi'ndeki seyir terasına geçen Akar, bir süre Botan Vadisi'ni izledi.

Etiketler: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Terörle Mücadele, Siirt
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