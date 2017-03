Teröristten çarpıcı itiraflar: İşte PKK'nın alçak talimatları

Adana'da havalimanı, kaymakamlık, adliye binası ve bazı polis merkezlerine eş zamanlı bombalı saldırı düzenlemeye hazırlanırken yakalanan terörist İhsan Oral'ın da aralarında bulunduğu 6 PKK'lı hakkında 41 yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezası istenen iddianame mahkemece kabul edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 23 Eylül 2016'da Ova Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine yaptıkları operasyonun ardından yakalanıp tutuklanan ve Kobani'den Adana'ya bombalı eylemler yapmak için geldiği iddia edilen İhsan Oral (20) ile ona keşif ve eylemlerinde yardımcı olduğu belirlenen Mahmut Bağrıyanık (33), eşi Remziye Bağrıyanık (32), Abdullah Bayna (38), kardeşi Ali Bayna (22) ve akrabaları Ömer Bayna (32) ile ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, şüpheliler hakkında, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "Silahlı terör örgütüne üye olma", Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması taşınması, bulundurulması", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçlarından iddianame hazırladı.

Savcı, İhsan Oral ile Mahmut Bağrıyanık'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 26'şar yıl, diğer sanıkların ise 41'er yıl hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Adana 2.Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen 25 sayfalık iddianame, mahkeme heyetince yapılan incelemeden sonra kabul edildi.

Nevruz kutlamalarından etkilenip örgüte katılmış

İddianamede, bombalı eylemleri yapmak için Kobani'de eğitim aldıktan sonra Adana'ya gelen üniversite öğrencisi PKK'lı İhsan Oral'ın pişmanlık yasasından faydalanmak için itirafçı olduğu belirtildi.

Oral'ın örgüte nasıl katıldığı, gördüğü eğitimler, Adana'da nereleri bombalamak için planlar yaptığı yönündeki anlatımlarına yer verilen iddianamede, Oral'ın 2014-2015'te Doğubayazıt'ta lise son sınıfta okuduğu sırada nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK/KCK'ya katılımlardan etkilendiği ifade edildi.

İfadesinde, nevruz etkinliğine 128 PKK'lının katıldığını duyduğunu, bunların videolarını seyrettiğini ve bundan da etkilendiğini anlatan Oral, "Bunun üzerine ben de çevremdeki şahısların PKK'ya katılmasından etkilenerek dağdaki yaşamı merak ettiğimden PKK'ya katılma isteğim oluştu. Bir yandan da üniversite hayatını da merak ediyordum. Diyarbakır'ı görmeyi çok istiyordum. Üniversiteye iyi hazırlanarak Diyarbakır Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliğini kazandım burada yaklaşık 2-3 ay üniversite hayatı yaşadıktan sonra PKK'ya katıldım." dedi.

Oral, üniversite eğitimi için Diyarbakır'da olduğu sırada yurttaki oda arkadaşına PKK'ya insanların nasıl katıldığını sorduğunu, onun da kendisine DBP ve HDP binalarını tarif ederek buraların terör örgütüne eleman gönderdiğini anlattığını ileri sürdü.

DBP il binasının yerini öğrenerek partiye gittiğini aktaran Oral, "Oradaki şahıs isteğimi öğrenince 'sen ajan mısın kardeşim git işine' diyerek beni gönderdi. Ben kırsala gitme amacımdan vazgeçmediğim için haftada bir kez partiye gittim. Şahıs ikna oldu." ifadesini kullandı.

"Sadece sporda yüzümüzü açıyorduk"

Oral, PKK'ya katılım süreci ve aldığı eğitimler hakkında bilgiler vererek "1,5 ay ideolojik-siyasi eğitim aldım. Kaldığım süre zarfı boyunca birlikte geldiğim Cizreli örgüt mensubundan başka kimseyi görmedim. Çünkü okuldu eğitim gören herkes bir odada tek başına kalıyordu, diğer eğitim gören şahıslarla görüşmemiz ve konuşmamız yasaktı. Sadece sporda yüzümüzü açıyorduk. Bu nedenle kimse kimseyi tanımıyordu." ifadesini kullandı.

Geçen yılın Şubat ayında ise Suriye'nin kuzeyindeki Derik bölgesine gönderildiğini belirten terörist, burada kalaşnikof eğitimi aldığını, nevruzdan sonra Kobani'ye giderek, bir evde 3 hafta tek başına kaldığını, kendisinden sadece kitap okumasının istendiğini, PKK'nın askerlere yönelik silahlı eylemleriyle ilgili DVD'ler izlediğini söyledi.

Oral, 3 haftalık eğitimden sonra Baran kod isimli örgüt elemanının kendisini sabotaj eğitimi için Kobani Halep yolu üzerinde bir okula götürdüğünü bildirerek, şöyle devam etti:

"Sinan ve Bahoz kod adlı örgüt mensupları tarafından yaklaşık bir ay TNT, C4, saat devresi, zaman ayarlayıcı, mayınlar ve sabotaj üzerine eğitimler verildi. Almış olduğum eğitimler sonrası Baran kod adlı örgüt mensubu bana 'sen özel eğitimler aldın, özel eğitim aldığın için tuzaklama yapman yasak, metropollerde sabotaj eylemleri gerçekleştireceksin' dedi. Almış olduğum eğitimle yaptığım patlayıcıları civarda bulunan boş köylerde araçlar üzerinde denedim. Ben bu eğitimde başarılıydım ve beğeni kazanıyordum. Sabotaj eğitiminden sonra Baran isimli örgüt mensubu bana Adana'da görevlendirildiğimi söyledi."

"Adana'da bombalı eylem yapmak için görevlendirildim"

Akif kod isimli örgüt mensubunun kendisine yaklaşık 2 hafta keşif ve istihbarat eğitimi verdiğini anlatan Oral, "Eğer yakalanır veya deşifre olursam sakin olmam gerektiği, öğrenci olduğum, örgüt adına herhangi bir faaliyet yürütmediğim, örgüt hakkında bilgim olmadığı yönünde bir hikaye uydurmam gerektiğini söyledi." dedi.

Oral, daha sonra Adana'da bombalı eylem yapmak için görevlendirildiğini, kendine ev kiralaması ve giysi alması için 6 bin lira para verildiğini aktararak Suriyeli kaçakçıların yardımıyla Cizre-Nusaybin ana yoluna, oradan da örgüt mensuplarının yardımıyla tırla Adana'ya geldiğini anlattı.

Eylem yapmayı düşündüğü yerlerle ilgili bilgileri de veren Oral, şunları kaydetti:

"Oturduğum evin karşısında havalimanı vardı. Buraya roketatarlı eylem yapabileceğimi planladım. Tel örgünün yukarısından yani kamyon veya yüksek bir araç üzerinden havalimanı içerisinde bulunan uçaklara/binalara roketli saldırının yapılması için mesafe ölçümünü yaptım, mesafe ölçümü yaklaşık 200 metreydi. Bu keşfi yaparken gizliliğe dikkat ederek mahallede esrar satışı yapan Şırnak İdilli olduğunu lakabını 'Muro Dayı' olarak öğrendiğim kişiyle muhabbet kurdum. Bu şahsın yanına takıldım, bu şahıs devamlı olarak kiralık araçlarla gezmektedir. Genelde bu şahsın gezdiği araçlara ben de biniyordum, kendimi ona Cizreli olarak tanıttım. Bu şahıs sayesinde Şakirpaşa Mahallesi'ni güzergah olarak tanıdım. Aracına bindiğimde yaklaşık bir saat sonra tekrar araçtan iniyordum. Keşfi göz kararı ve yürüyüş mesafesiyle ölçtüm."

Oral, hemen hemen her akşam gece saat 00.00 veya 00.30 sıralarında Şakirpaşa Caddesi üzerinden polis araçlarının geçtiğini, bu polis araçlarına saldırı yapılabileceği yönünde planlamalar yaptığını da belirterek "Şakirpaşa veya Ova Mahallesi'nde düzenlenen korsan gösteri eylemlerine müdahaleye gelecek sivil ekiplere de daha önceden çöp bidonlarına veya bebek arabalarına monte edilmiş bombalarla saldırı yapılması yönünde planlar yaptım." ifadesini kullandı.

Ayrıca sanıklardan Mahmut Bağrıyanık'ın Ceyhan Kaymakamlık binası önünde yol çalışmasının olduğunu, bu çalışmadan dolayı trafik yoğunluğu bulunduğunu, bundan yararlanılarak kaymakamlık önüne park edilen bir araca bomba konulmasının etkili bir eylem olabileceği yönünde fikirler verdiğini de iddia eden Oral, "Bu keşfi ben yapmadım Mahmut isimli kişi yapmış, Ben Ceyhan ilçesine hiç gitmedim." dedi.

"Ekonomik hedeflere yoğunlaş"

Baran kod isimli örgüt mensubunun isteği üzerine tekrar acil olarak kaçakçıların yardımıyla Kobani'ye gittiğini ifade eden Oral, ifadesinde şunları aktardı:

"9 Eylül 2016'da Baran ile buluştum. Adana'da yapmış olduğum keşif çalışmalarının neler olduğuna dair rapor yazmamı isteyerek bana defter verip ayrıldı. Keşif raporumu yazdım, ben raporu bitirdikten sonra tahmini 14 Eylül 2016 günü geldi ve yazmış olduğum raporu aldı, 'raporu değerlendireceğim bugün işim var yarın gelirim' diyerek gitti. Baran kod adlı kişi vermiş olduğum raporu okuduğunu, saldırı yapılacak hedeflerde değişiklikler olduğunu, askeri hedeflerin ikinci plana atıldığını, askerlere kış aylarında saldırılar yapılmasının planlandığını söyleyerek, 'ekonomik hedeflere yoğunlaşmamı, ormanları yak, alışveriş merkezlerine bombalı saldırı düzenle, devlet kurum ve kuruluşların bulunduğu yerlerin keşfini yap, devlete yakın kişilerin ikametlerini tespit et ve Doğu ve Güneydoğu illerinde görev yapmış polis, asker, savcı, hakimlerin ikametlerini tespit et onları imha et' şeklinde talimat verdi. 17 Eylül 2016 günü tekrar geldi ve bana 'senin için malzeme hazırlayacağız, uygun bir yol bulunması halinde malzemeyi sana ulaştıracağız' dedi. Ben de malzemenin ne olduğunu, ne zaman Adana iline gönderileceğini, kimin getireceğini ve kimin alacağını sorduğumda bilgi vermedi. Detayına girmeden 'sana toz halinde TNT, askeri patlayıcılar, fünye, pil (batarya), zaman ayarlı devre malzemeleri göndereceğiz.' dedi. "

"PKK ne ise YPG de odur"

Irak ve Suriye'ye geçişleri, kaçakçılık yapan kuryeler aracılığıyla gerçekleştirdiğine dikkati çeken terörist Oral, şunları kaydetti:

"Şu anda Suriye içerisinde KCK'ya bağlı örgütün adı PYD'dir. PYD'nin silahlı kanadı ise YPG'dir. Türkiye sınırları içerisinde KCK'ya bağlı PKK adı altında silahlı faaliyet yürüten örgütün silahlı kanadı HPG'dir. Şu anda HPG'nin silahlı olarak büyük bir bölümü Irak ve Suriye de faaliyet yürütmektedir. Suriye'de de YPG çatısı altında faaliyet yürütmektedir. PKK ne ise YPG de odur. İkisi de aynı amaç için faaliyet yürütmektedirler. Ben terör örgütüne katıldığımdan dolayı çok pişmanım."