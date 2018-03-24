Teröristlerin tuzakladığı 8 EYP imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam ediyor.

Afrin'de halkı ve güvenlik güçlerini hedef alan el yapımı patlayıcılarla bubi tuzakları temizleniyor.

TSK, Cinderes ve Arapuşağı köyünde yapılan arama faaliyetlerinde, sivil halkın hayatını tehdit eden 8 el yapımı patlayıcıyı tespit etti.

Patlayıcılar kontrollü bir şekilde imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Twitter'dan fotoğrafları paylaştı.

Cenderis ve Arapuşağı Köyü’nde yapılan arama faaliyetlerinde, sivil halkın hayatını tehdit eden 8 el yapımı patlayıcı tespit edilmiş ve kontrollü bir şekilde imha edilmiştir. pic.twitter.com/pn1sq4Btpy — TSK (@TSKGnkur) 24 Mart 2018

Kaynak: TRT Haber, İHA