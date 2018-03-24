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Buradasınız : » » Teröristlerin tuzakladığı 8 EYP imha edildi

Teröristlerin tuzakladığı 8 EYP imha edildi

TSK, Afrin'in Cinderes ve Arapuşağı köyünde yapılan arama tarama çalışmalarında 8 el yapımı patlayıcı ele geçirdi.

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Teröristlerin tuzakladığı 8 EYP imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam ediyor.

Afrin'de halkı ve güvenlik güçlerini hedef alan el yapımı patlayıcılarla bubi tuzakları temizleniyor.

TSK, Cinderes ve Arapuşağı köyünde yapılan arama faaliyetlerinde, sivil halkın hayatını tehdit eden 8 el yapımı patlayıcıyı tespit etti.

Patlayıcılar kontrollü bir şekilde imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Twitter'dan fotoğrafları paylaştı. 

Kaynak: TRT Haber, İHA

Etiketler: terörist, eyp, cinderes, afrin, zeytin dalı
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