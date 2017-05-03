  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Teröristlerin sızma girişimi hava harekatıyla engellendi

Hakkari'de üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristler, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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Teröristlerin sızma girişimi hava harekatıyla engellendi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Hisardağı Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü üyeleri sızmaya çalıştı.

Güvenlik güçlerine taciz ateşinde de bulunan teröristlerin yeri, üs bölgesindeki askerlerce belirlendi. Koordinatların iletilmesinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı savaş uçakları hava harekatıyla altı hedefi imha etti.

İncebel Dağı'nda operasyon

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki İncebel (Kato) Dağı bölgesinde dün "Atmaca 2017-19 Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyon kapsamında bir mağarada 5 kalaşnikof piyade tüfeği ile tüfeklere ait 100 fişek, bin Doçka makineli tüfek mühimmatı, 100 Biksi makineli tüfek mühimmatı, yedi antitank mayını ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Etiketler: terörist, hava harekatı
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