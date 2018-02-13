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Buradasınız : » » Teröristlerin SİHA’lardan gizlenme taktiği ortaya çıktı

Teröristlerin SİHA’lardan gizlenme taktiği ortaya çıktı

Terör örgütü YPG/PKK'nın yuvalandığı Afrin'in batısındaki Cinderes beldesinde TSK'ya ait SİHA'lardan gizlenmek isteyen teröristler aralıksız lastik yakıyor.

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Teröristlerin SİHAlardan gizlenme taktiği ortaya çıktı

Zeytin Dalı Harekatı’nın 25. gününde TSK ile ÖSO birlikleri Afrin’deki ilerleyişini sürdürürken, Hatay’ın sınıra sıfır noktasında yer alan Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerindeki sınır karakollarından çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleri ile savaş jetleri, terör örgütü YPG/PKK hedeflerini vurmaya devam ediyor.

Afrin'in batısındaki Cinderes beldesinde teröristlerin SİHA’lardan gizlenmek için kasabanın başından sonuna kadar aralıksız yaktıkları lastiklerin neden olduğu yoğun siyah duman, havadan görüntülendi.

Kasabanın adeta tamamını kaplayan ve yükselen dumanlar, sınırın Türkiye tarafındaki Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden de çıplak gözle görülüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: zeytin dalı, ypg, tsk, teröristler, suriye, SİHA, PKK, OSÖ, afrin
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