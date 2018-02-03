Teröristlerin karargah olarak kullandığı ev vuruldu

Afrin kırsalında TSK ve ÖSO'nun sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, insansız hava araçları tarafından belirlenen terörist mevzileri ve karargah olarak kullandıkları binalar da çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleriyle ateş altına alınıyor.

Afrin kırsalında belirlenen ve teröristlerin karargâh olarak kullandıkları bir ev de fırtına obüsüyle vuruldu.

Tam isabetle vurulan ev, mühimmatların da patlamasıyla alev topuna döndü. İmha edilen evdeki bir grup teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: DHA