'Teröristlerin inlerine girdik, girmeye de devam ediyoruz'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, terörle mücadeleye ilişkin, "Daha terör eylemleri başlamadan yakalamaları artırdık. İnlerine girdik, girmeye devam ediyoruz. Gidemediğimiz veya mücadele edemediğimiz nokta yok. Bu mücadeleyi daha da hızlandırarak, etkin şekilde kullanarak devam edeceğiz." dedi.

Tüfenkci, Şehir Mezarlığı'ndaki şehit kabirlerini ziyaret etti. Kabirlere karanfil bırakıp dua eden Tüfenkci, şehit aileleriyle konuştu.

Bakan Tüfenkci, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin her alanda sürdüğünü söyledi.

Bağımsızlığın ve özgürlüğün teminatı olan şehitleri bir kez daha rahmetle andıklarını belirten Tüfenkci, "Özellikle Cenab-ı Allah'ın, öbür dünyada şefaatlerinden yararlandırmasını diliyoruz. Şehitlerimizin yakınları bizlere emanet. Bu millette, devlete emanet. Devletimiz de hükümetimiz de son dönemlerde almış olduğu kararlarla, gerçekten şehitlerimizin yakınlarına yakışan şekilde sahip çıkıyor, bundan sonra da sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

Son dönemde terörle mücadelede büyük başarılara imza atıldığına işaret eden Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Daha terör eylemleri başlamadan yakalamaları artırdık. İnlerine girdik, girmeye devam ediyoruz. Gidemediğimiz veya mücadele edemediğimiz hiçbir nokta yok. Bu mücadeleyi daha da hızlandırarak, etkin şekilde kullanarak devam edeceğiz. Biliyoruz ki bu ülkede yaşamanın bir bedeli var. Bu ülke ucuz bir ülke değil. Bütün şer güçlerin bu ülke üzerinde hesapları var. Bu hesapları da bozmak adına gerek güvenlik güçlerimiz gerek Cenab-ı Allah'ın yardımıyla milletimiz gereken cevabı veriyor. Biz kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz, birbirimize sahip çıktığımız sürece, ülkede barışı ve huzuru hakim kıldığımız sürece, güvenliği sağladığımız sürece bu emelleri de boşa çıkartacağız."

Bakan Tüfenkci'ye eşi Esra Tüfenkci ve Malatya Valisi Ali Kaban da eşlik etti.