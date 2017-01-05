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Teröristlerin inleri yerle bir edildi

Bitlis'te terör örgütünün kış üslenmesine yönelik operasyonlarda tespit edilen sığınaklar imha edildi.

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Teröristlerin inleri yerle bir edildi

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarda tespit edilen sığınakların kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Bölge Komutanlığı birliklerince Tatvan'a bağlı Örenlik Mahallesi ve Çavuşlar bölgesinde 3-4 Ocak tarihlerinde "Şehit Piyade Uzman Çavuş Ethem Hacımahmutoğlu-39 ile Şehit Piyade Uzman Onbaşı Hasan Hüseyin Gül-9" kış operasyonlarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyon bölgelerinde yapılan arazi taramasında farklı noktalarda bulunan sığınakların kullanılmaz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.

Etiketler: teröristler, terör operasyonu, tatvan, PKK, Bitlis
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