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Teröristlerin hain planı çöktü

Adana'da PKK'lı teröristlerin polis üniforması giyerek bombalı ve silahlı saldırı düzenlemeye hazırlandığı istihbaratı üzerine bir eve operasyon yapıldı.

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Teröristlerin hain planı çöktü

Adana'da PKK'lı teröristlerin polis üniforması giyerek bombalı ve silahlı saldırı düzenlemeye hazırlandığı istihbaratı üzerine bir eve yapılan operasyonda 12 kalaşnikof marka tüfek, 24 el bombası, 12 polis üniforması, 1,5 ton amonyum nitrat, 300 kilogram çivi, 12 hücum yeleği, 96 şarjör, bine yakın mermi, bomba yapımında kullanılacak kablo ve benzeri malzemeler ile 240 litre benzin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, MİT ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunan şüphelilerinin yakalanması ve terör örgütünün olası eylemlerinin önlenmesi için yürüttüğü çalışmalar sırasında teröristlerin 15 Ağustos tarihinde büyük bir eylem hazırlığı içinde olduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan çalışmalarda teröristlerin polis üniforması giyerek dikkat çekmemeye çalışıp saldırı düzenlemeyi planladığı belirlendi.

Teröristlerin merkez Çukurova ilçesindeki bir villada hazırlık yaptığını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda 12 kalaşnikof marka tüfek, 24 el bombası,12 polis üniforması, 1,5 ton amonyum nitrat, 300 kilogram çivi, 12 hücum yeleği, 96 şarjör, bine yakın mermi, bomba yapımında kullanılacak kablo ve benzeri malzemeler ile 240 litre benzin ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Adreste hiç kimse bulunamazken polis, teröristlerin yakalanması için geniş çaplı çalışmasını sürdürüyor.

Etiketler: Adana, PKK, terör operasyonu, teröristler
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