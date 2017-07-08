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Teröristlerin araziye döşediği patlayıcı imha edildi

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda belirlenen patlayıcı kontrollü infilak ettirildi.

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Teröristlerin araziye döşediği patlayıcı imha edildi

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda belirlenen patlayıcı kontrollü infilak ettirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Muş 49. Komando Tugay Komutan Yardımcılığına bağlı birliklerce Yörecik köyü bölgesinde "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Sami Saygı 2017-77 Operasyonu" yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamdaki arazi taramasında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye döşenmiş bir el yapımı patlayıcı düzeneğinin belirlendiği kaydedilen açıklamada, mekanizmanın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından yerinde kontrollü imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için duyarlı vatandaşların her türlü ihbarının emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracağı ve kent genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Etiketler: teröristler, PKK, terör operasyonu, Muş, terör örgütü
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