Teröristlere baharda da geçit yok

Bitlis Valisi Ahmet Çınar, güvenlik güçlerince teröristlere karşı başarılı operasyonların gerçekleştirildiği Sehi Ormanları bölgesinde havadan inceleme yaptı ve Mehmetçik'e moral ziyaretinde bulundu.

Vali Çınar, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile Çeltikli Jandarma Karakolundaki askerleri ziyaret etti.

Askeri helikopterle Sehi Ormanları bölgesindeki karakola giden Çınar, geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 10 teröristin etkisiz hale getirildiği, 2 teröristin yakalandığı alanları havadan inceleyerek, Tuğgeneral Güney'den bilgi aldı.

Daha sonra karakola geçen Çınar, bölgede terör örgütü PKK'ya karşı kahramanca mücadele veren askerlerle bir süre sohbet ederek incelemelerde bulundu.

Vali Çınar, yaptığı açıklamada, Çeltikli Jandarma Karakolunun Siirt'e sınır olduğunu ve dağlık kesimde yer aldığını söyledi.

Bölgenin coğrafi şartlarının ağır olduğunu ve dağlara çok fazla kar yağdığını anlatan Çınar, şöyle konuştu:

"Çeltikli Jandarma Karakolumuz, bu dağların ortasında konuşlanmış. Buranın coğrafyası ve mevsim şartları çok zor. Bir insanın tahammül edemeyeceği seviyede. Bu coğrafya şartlarında güvenlik görevlilerimiz, göz yaşartıcı derecede, kahramanca, cesurca, fedakarca ve sabırla görevlerini yerine getiriyor. Buradaki arkadaşlarımız çok ağır şartlarda çalışıyor. Buranın komutanı kendi nişan merasimi için yollardaki mayınlama, bombalama ve pusu hadiselerinden dolayı bu yüce dağları yaya olarak timiyle aşıp nişanına gitmişti ama şunu görüyoruz, devletimiz dağ, taş, köy, mezra ve bu bölgenin tamamına hakim."

Çınar, dünyanın egemen emperyalistlerine hizmet eden vatan haini teröristlerin, tıpkı fareler gibi kaçıp sürekli saklandığını belirterek, şeytani fantazileri ve hayalleri biten, ama tek amaçları kötülük yapmak olan, kötülüğü kendilerine hedef koyan örgütün bitme noktasına geldiğini vurguladı.

"Çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi"

Çınar, Tugay ve Jandarma Komutanlığındaki personelin en çetin kış şartlarında, dağlarda hayvanların zar zor inlerinde yaşamaya çalıştığı zamanlarda bile operasyonlarını hiç kesmediğini kaydetti.

Vali Çınar, şöyle devam etti:

"Bu dağların neredeyse her karışı çoğu yürümek suretiyle kontrol edildi, dolaşıldı. Terörle mücadelede çok etkin ve verimli sonuçlar alındı. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerimiz bu dağların tamamını dolaştı. Artık bahar geldi. Terör örgütü kendi sığınak ve inlerinden yavaş yavaş fırsat buldukça çıkmaya çalışacaktır. Tüm zorluklara rağmen askerlerimiz hem kış hem de yazın bu kırsalda görevlerini en iyi şekilde ifa edecek."

Çınar, bölgedeki Mehmetçik'in moralinin yüksek olduğunu, kendilerinden emin, imanla, vatan sevgisiyle, sabır ve metanetle görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.

"Halkımız devletimizin yanında ve safında yer aldı"

"Allah devletimize zeval vermesin. Askerimizi, polisimizi, korucularımızı ve bütün milletimizi korusun. Onların hepsine müteşekkiriz, minnettarız." diyen Çınar, şunları belirtti:

"Teröristler kışın sığınaklara çekiliyor. Bu kocaman dağların arasında ve bu kadar ormanlık alan içerisinde kendilerine bir yer seçiyorlar. Bütün haberleşmelerini, iletişimlerini ve telsizlerini kesiyorlar. Kışın orada Zerdüştlük ve komünizmi öğreniyorlar. Nerede bir sapıklık varsa onu öğreniyorlar. Halkımız dolayısıyla terör örgütünün niyetini, hedefini ve alet oluşunu gördü. Halkımız devletimizin yanında ve safında yer aldı. Halkımızdan aldığımız destekle teknolojik cihazlar ve insansız hava araçları da kullanılarak, hiç bulunamaz denilecek yerlerdeki terörist sığınakları bulundu. Sığınaklar, içindekilerle imha edildi."

Çınar, bölgede ihtiyaç duyulan köprünün yapımına yazın başlanacağını sözlerine ekledi.