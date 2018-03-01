  • 01 MART 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.819
    EURO 4.652
  • BIST 117632.07
    ALTIN 160.467
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Teröristlerden temizlenen köyler yeniden inşa edilecek

Teröristlerden temizlenen köyler yeniden inşa edilecek

TSK'nın Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan köylerin yeniden inşası için görevlendirilen 22 kişilik uzman ekip dualarla uğurlandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Teröristlerden temizlenen köyler yeniden inşa edilecek

Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Ak, 22 kişilik uzman ekibin, terörden arındırılan Marin ve Siceraz köylerinde çalışma yapacağını söyledi.

Köylülerin de desteğiyle ekiplerinin kısa sürede önemli başarı sağlayacaklarına inandıklarını belirten Ak, ayrıca teröristlerin hasar verdiği okulların da onarılacağını belirtti.

Ak, "Bölgede hayatın normale dönmesi en büyük arzumuz ve bunun için yola çıktık" dedi.

Çocuklar için bir park ve sosyal hizmet merkezi

Terörden temizlenen köylerde ve şehir merkezlerinde hayatın normale dönmesini istediklerini tekrarlayan Ak, terör nedeniyle bölgede en büyük acıları ise yine çocukların çektiğini vurguladı. Çocuklara yönelik yatırımların da uzman ekipler aracılığıyla hayata geçirileceğini ifade eden Ak, "Çocuklar için bir park ve sosyal hizmet merkezi yapılarak, bölgenin rehabilitasyon sürecinin hızlandırılmasına katkı sunulacak" diye konuştu.

Mustafa Ak, çocukların ve bölge halkının yaralarının sarılması için ekipte psiko-sosyal destek uzmanlarının da olduğu bilgisini verdi.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla temizlenen bölgelere de daha önce yardım tırları gönderdiklerini hatırlatan Ak, bölgede yaşayan Arap, Kürt, Türkmen nüfusun, Türkiye'nin sağladığı huzur ve güven ortamından son derece memnun olduğunu da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından bölgede çalışma yapacak uzman ekip, dualarla uğurlandı.

Kaynak: AA

Etiketler: afrin, Zeytin Dalı Harekatı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER