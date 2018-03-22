  • 22 MART 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Teröristlerden kurtarılan Afrin'de yüzler gülüyor

Teröristlerden kurtarılan Afrin'de yüzler gülüyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK zulmünden kurtarılan Afrin'de insani yardım faaliyetleri devam ediyor.

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Teröristlerden kurtarılan Afrinde yüzler gülüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen Afrin'de yüzler gülüyor.

Bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak için insanı yardım faaliyetlerine devam ediliyor.

 

Kaynak: AA 

Etiketler: afrin, Zeytin Dalı Harekatı
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