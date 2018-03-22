Teröristlerden kurtarılan Afrin'de yüzler gülüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen Afrin'de yüzler gülüyor.
- Afrin'de yaralar sarılıyor
- Terörden kurtarılan Afrin'de okullar onarılıyor
- Afrin’de 'temiz kalpler' bir arada
Bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak için insanı yardım faaliyetlerine devam ediliyor.
Afrin'de insanların yüzü gülüyor, insani yardım faaliyetleri devam ediyor.https://t.co/YnBAAVttyO pic.twitter.com/nsW2IyYHCN— TSK (@TSKGnkur) 22 Mart 2018
Kaynak: AA