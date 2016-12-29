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'Teröristler nereye kaçarsa kaçsın peşlerini bırakmayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar terör örgütlerinin ele başlarının, militanlarının peşlerini asla bırakmayacağız." dedi.

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Teröristler nereye kaçarsa kaçsın peşlerini bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak için Türkiye'ye gelen Kosova Cumhurbaşkanı Taçi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ, PKK, YPG, DHKP-C ve DEAŞ gibi katil sürülerinin bizim nazarımızda hiçbir farkı yoktur. Bunlarla mücadeleyi hem yurt içinde hem yurt dışında kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Cinayetlerin, dökülen masum kanlarının hesabını hukuk içinde mutlaka soracağız. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar terör örgütlerinin ele başlarının, militanlarının peşlerini asla bırakmayacağız. Çünkü hain her yerde haindir, terörist her yerde teröristtir." dedi. AA

Etiketler: ypg, PKK, Kosova Cumhurbaşkanı Taçi, fetö, DHKP-C, DEAŞ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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