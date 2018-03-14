Teröristler masum insanları hücrede tutarak cezalandırmış

Afrin'de teröristlerden temizlenen 6 büyük beldeden biri de Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran Beldesi.

Terör örgütü YPG/PKK'nin masum sivilleri tuttuğu hücreleri TRT Haber görüntüledi. Terör örgütü beldeye sözde asayiş bölge merkezi kurmuş.

Sözde asayiş merkezinin girişinde betondan yapılmış teröristlerin kullandığı gözetleme kulesi dikkati çekiyor.

Diğer bir nokta da ise teröristlerin sözde kapıda nöbet tuttuğu beklediği yer ve terör örgütünün elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu bir oda yer alıyor.

Sözde asayiş bölge merkezinde en dikkat çekici yer ise hücreler.

YPG/PKK, hücrenin içerisine, küçük bir hücre daha yapmış. Kendilerine karşı gelen masum sivilleri bu hücrelerde günlerce cezalandırmış.

Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlerin kullandığı sözde asayiş bölge merkezini havadan ve karadan ateş altına aldı.

Burası ele geçirildikten sonra Şeran beldesi özgürlüğüne kavuştu.

Kaynak: TRT Haber