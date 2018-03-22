Teröristler Kur'an-ı Kerim'e patlayıcı tuzakladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin şehir merkezi, belde ve köylerde arama tarama ve patlayıcı temizlik çalışması yürüten güvenlik güçlerinin ele geçirdiği malzemeler, terör örgütünün kirli yüzünü gözler önüne seriyor.
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Şeyh Obası köyündeki bir evde arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, bir odanın duvarına asılı Kur'an-ı Kerim'e tuzaklanmış patlayıcı buldu.
Güvenlik güçlerinin dikkati sonucu Regaip Kandili'nin hemen öncesinde belirlenen patlayıcının imha edilmesiyle muhtemel can kayıplarının önüne geçildi.
Kaynak: AA