Teröristler dev çukurlar açıp, kale şeklinde kule yapmış

Zeytin Dalı Harekatı'yla terör yuvaları bir bir çökertiliyor. Bunlardan biri de 5 yıl boyunca teröristlerin işgalinde olan Afrin'in 9 kilometre doğusundaki Şaragitah El Caviz köyü.

TRT Haber ekibi özgürlüğüne kavuşan köye girdi ve teröristlerin sığınmak için oluşturduğu noktaları görüntüledi.

Kale şeklinde beton kule

Afrin'de teröristlerden temizlenen kırsal bölgelerde çok sayıda YPG/PKK'ya ait beton kuleler bulundu. Bazı beton kulelerin kale şeklinde olması dikkat çekti.

Yaşam odaları, silah bölmeleri

Betondan yapılan gözetleme kulesi 2 katlı. Kulenin alt katında yaşam odaları yer alıyor. Odalarda ayrıca gözetleme ve silah için bölmeler de oluşturulmuş. Bu odaların duvar kalınlığı 1,5 metre.

3 metre yüksekliğinde, 4 metre genişliğinde çukurlar

Terör yuvalarından biri de açılan çukurlar. Tank ve araçlar geçmesin diye yapılmış.

Afrin ile Halep arasındaki bir noktada teröristlerin açtığı 3 metre yüksekliğinde, 4 metre genişliğinde bir hendek bulundu.

Hendeğin bir ucu sığındıkları yere uzanıyor

Bu hendeğin bir noktası ise teröristlerin sığındığı bir noktaya gidiyor.

Yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda açılan dev çukurlar kapatılacak, köylüler tekrar arazilerine kavuşacak.

Kaynak: TRT Haber