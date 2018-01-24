Teröristler Burseya Dağı'nda bu tünellerde saklanıyordu

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu mensupları, bölgeyi teröristlerden temizlerken ele geçirilen hendek ve beton tüneller, terör örgütünün yaptığı hazırlığı da gözler önüne serdi.

Bin yıllık Türk askeri taktiği Afrin'de uygulanıyor

Teröristlerin dağın çevresinde ayrıca silindir mevziler de hazırladığı tespit edildi.

Operasyonun ilk sıcak bölgesi olan Burseya Dağı'nda teröristler çok sayıda hendek kazmış durumda.

Hendekler arasında geçişler ise tünellerle sağlanıyor.

Tüneller, bombalara karşı betonla güçlendirilmiş.

Labirenti andıran beton tünellerin uçları ise mevzilere açılıyor.

Duvarları 90 santim kalınlığında olan silindir mevziler

Teröristlerin ayrıca Burseya Dağı'ının çeşitli yerlerinde betondan silindir mevziler hazırladığı da tespit edildi.

Duvarları 90 santim kalınlığında olan silindir mevzilerin içinde de yer altı tünelleri bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı'nda 287 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçiğin operasyonu ile bölgeden kaçan teröristler, askerlerimize buradan saldırıyordu.

TSK, hainlerden temizlendikçe güçlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup askerler, mevzilerde ele geçirilen tünelleri tek tek kontrol ederek olası tuzak ve bombaları da etkisiz hale getiriyor.

Kaynak: TRT Haber