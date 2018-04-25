Teröristler Afrinlilerin hayatını hiçe saydı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin ilçesinde görev yapan güvenlik güçleri, bölgede el yapımı patlayıcı ve mayın arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve polis özel harekat timleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları da Afrin'in Racu beldesi ile Anarsumu, Naz, Savankabir, Kodlaki, Çalar, Darh Obası ve Şeyh Obası köylerinde çalışma yürütüyor.

Çalışmalar kapsamında bölgede çok sayıda sığınak ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Halkın günlük yaşamını sürdürdüğü Savankabir köyünde bir sokağa döşenmiş 2 anti tank mayını, Çalar köyünde de tuzaklanmış bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

Teröristlerin barınma amaçlı kullandığı mağaralarda da titiz çalışma yürüten güvenlik güçlerince, bölgeyi terk eden örgüt mensuplarının bıraktığı balyoz ve kazma gibi çok sayıda malzeme bulundu.

Bölge güvenli hale getiriliyor

Afrin'in 18 Mart'ta kontrol altına alınmasının ardından halkın yaşam alanları içerisine sinsice yerleştirilen patlayıcılar, terör örgütü YPG/PKK mensuplarının insan yaşamını hiçe saydığını gözler önüne seriyor.

Anarsumu köyünde halkın bahçe ve tarlalarına giden yola teröristlerce hat düzeninde, birbirine paralel tuzaklanan çok sayıda el yapımı patlayıcı bulan komandolar, insanların canını hiçe sayan tuzakları tek tek imha ederek bölgeyi güvenli hale getiriyor.

Kaynak: AA