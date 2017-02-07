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Teröristin evinden elebaşı Gülen'in kitabı çıktı

Eskişehir'de, terör örgütü Fetih El Şam'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinden birinin evinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap bulundu.

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Teröristin evinden elebaşı Gülenin kitabı çıktı

Eskişehir'de, eski adı El Nusra olan terör örgütü Fetih El Şam'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan birinin evinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı kitap bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince önceki gün kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve evlerinde arama yapılan 9 zanlıdan B.Ö'nün ikametinde, çeşitli örgütsel doküman ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "İnancın Gölgesinde" adlı kitabı ele geçirildi.

Polisin, kentte Fetih El Şam terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, "Örgüte eleman temin etmek ve bu şahısları sözde cihat etmek amacıyla çatışma bölgelerine göndermek" gibi illegal eylemlere yöneldikleri tespit edilen zanlılar E.A, F.A, B.A, B.Ö, B.Ö, H.A, M.A, Y.Ö. ile M.D. geniş güvenlik önlemleri altında Adalet Sarayına getirildi.

Etiketler: terör operasyonu, fatih el şam, Fetullah Gülen, gülen kitapları, fetö, PDY
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