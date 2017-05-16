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Teröristbaşı Gülen'in yeğeni tutuklandı

Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in oğlu Şamil Gülen tutuklandı.

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Teröristbaşı Gülenin yeğeni tutuklandı

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in oğlu Şamil Gülen tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde Kocaeli'de yakalanan Şamil Gülen'in İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Yenikent Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Gülen, adliyeye getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye çıkarılan Şamil Gülen, "silahlı terör örgütü üyesi" olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Gülen'in, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtildi.

Etiketler: Fetullah Gülen, gülenin yeğeni, fetö, PDY
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