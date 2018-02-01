  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Terörist Ural, ismini değiştirerek Soçi'de kongreye katıldı

5 yıl önce 52 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı Saldırısı'nın emrini veren kırmızı bültenle aranan teröristin Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katıldığı ortaya çıktı.

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Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılan Reyhanlı saldırısının faili terörist Mihraç Ural'ın sahte belgelerle Rusya'ya girdiği ortaya çıktı.

Terörist Ural, ismini değiştirerek kongreye katıldı. Ankara, Moskova'dan terörist Ural'ın iadesini istedi. Rus makamları konuyu inceliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Soçi'ye katılan teröristin iadesini istedik

O isim, terörist Mihraç Ural

5 yıl önce 52 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı Saldırısı'nın emrini veren terörist. Kırmızı bültenle aranıyordu. Suriye'nin geleceğinin konuşulduğu Soçi de bir anda ortaya çıktı.

Terörist Mihraç Ural'ın ismi Türkiye'ye iletilen davetliler listesinde yer almıyordu. Fakat Ural, Soçi'deki Ulusal Diyalog Kongresi'nde ortaya çıktı. Ankara anında tepki gösterdi. Teröristin tutuklanmasını ve Türkiye'ye iadesini istedi

Konu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki telefon konuşmasında da gündeme geldi.

Ural'ın ismini değiştirerek Rusya'ya giriş yaptığı ortaya çıktı.

Rus makamları, konuyu inceleyeceklerini ve sonuçla ilgili Türkiye'ye bilgi vereceklerini bildirdi. 

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