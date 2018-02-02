  • 02 ŞUBAT 2018, CUMA

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Buradasınız : » » Terörist Mihraç Ural hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Terörist Mihraç Ural hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Hatay'da hakkındaki 3 dava kapsamında tutuklamaya yönelik 'yakalama' kararı bulunan terörist Mihraç Ural hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

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Terörist Mihraç Ural hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Hatay 2. ve 3. Ağır Ceza Mahkemelerinde "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15'er yıl, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise aynı suçlardan 22,5 yıla kadar olmak üzere toplam 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Ural için kırmızı bülten düzenlendi.

Tutuklamaya yönelik "yakalama" kararıyla aranan Ural için çıkarılan kırmızı bülten, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderildi.

Ural'ın yargılandığı dava dosyalarında, kuvvetli delillerin varlığı, tape ve görüşme kayıtları ile Türkiye içinde silahlı emir ve talimatlar verdiğine yönelik delilerin yer aldığı belirtildi.

Terörist Ural hakkındaki iddianamelerde, halkı ayaklanmaya çağırdığına yönelik bilgiler de yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı terörist Mihraç Ural'ın Soçi Kongresi katılımcıları arasında görülmesi üzerine Rusya'dan izahat istemişti.

Etiketler: soçi, mihraç ural kırmızı bülten, mihraç ural
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