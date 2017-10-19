'Teröre karşı İran'ın işbirliğini önemsiyoruz'

Başbakan Binali Yıldırım ile İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

"Kuzey Irak konusunda gereken adımların atılmasında fayda var"

Başbakan Yıldırım, Irak'ın kuzeyindeki gelişmelere ilişkin, şunları kaydetti:

"Burada yapılmaya çalışılanın ne yazık ki bölgede yaşayan Kürt, Arap, Türkmen, Ezidi, Asuri, birçok etnik grubun daha iyi bir gelecek beklentisi değil, bölgedeki yöneticilerin kişisel hırsları ve istikbal arayışlarının bir sonucu olduğu net olarak ortaya çıkmıştır. Bu şartlar altında bu maceraya sebep olanların bölgede artık var olmaları ve yönetici olarak hayatlarını sürdürmeleri zor gözükmektedir. Daha fazla bölge insanına eziyet edilmemesi konusunda gereken adımların da atılmasında fayda vardır."

''İran'ın işbirliğini önemsiyoruz'

Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin son 40 yıldır PKK terör örgütüyle daha etkin bir mücadele gerçekleştirilmesi konusunda İran'ın yakın işbirliğini önemsiyoruz ve bu konuda artan işbirliğimizden de memnuniyet duyuyoruz. Bölgenin geleceğiyle ilgili hassasiyetimiz, İran'ın da Türkiye'nin de aynıdır ve bu konuda işbirliğimiz kapsamlı şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.