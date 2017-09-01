'Teröre diz çöktüreceğiz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir tek kırmızı çizgimiz var: terör. Kim terörün dışında kendisini ifade etmek istiyorsa başımızın üstünde yeri var. Bunu defalarca gösterdik. Hala göstermeye devam ediyoruz." dedi.

Bakan Soylu, Hakkari programı kapsamında Yüksekova Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, vatandaşların huzur içinde yaşayabilmeleri, çocukların geleceğe daha güvenli bakabilmeleri için çalıştıklarını söyledi.

Yüksekova'ya havalimanı yapıldığını, altyapı çalışmaları gerçekleştirildiğini anlatan Soylu, su sorununda da "tüneldeki ışığı" gördüklerini kaydetti.

Soylu, Türkiye'nin yıllardan bu yana darbeler, ekonomik krizler, dışarıdan birtakım oyunlarla çektiklerini kendilerinden sonra gelen neslin çekmesini istemediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz kendi kendine yetebilme kabiliyetine sahip bir anlayışa sahibiz. Bırakın her tarafı, Yüksekova'da, Şemdinli'de, Hakkari'de yaptıklarımızla demek ki yapılabiliyor. Eğer paralar har vurulup harman savrulmuyorsa, teröre finanse edilmiyorsa demek ki kendi içerisinde bunlar yapılabilme kabiliyetine sahip. Biz kendi kendimize yeteriz. Zaten bugün bizim üzerimize gelinmesinin temel sebeplerinden birisi bu."

"İstikrarımızı kimseye peşkeş çektirmek istemiyoruz"

Soylu, terörle mücadele ettiklerini, bir yıl önceki kabiliyetleriyle bugünkü kabiliyetleri arasında çok büyük fark bulunduğunu, 3-6 ay sonra daha büyük farklar olacağını vurguladı.

Huzur arttıkça ekonomik gelişmenin de yükseleceğine işaret eden Soylu, "İşsizlik sona erecek, istihdam artacaktır. Huzur yükseldikçe üniversitelerimiz daha fazla şenlenecektir." diye konuştu.

Soylu, "Bu ülkede başbakanlar asıldı, hakaretler edildi, insanlar silahlarla tehdit edildiler. Sadece başörtüsü takıyor diye herkesi mıhladılar. Bu memleketin her kutsalına saldırdılar. Artık bunu, bundan sonra taşımayalım. Tecrübemiz, Allah'ımıza şükür bilgimiz, başımızda tam 2002-2017, 15 yıldır bu ülkeyi idare eden, yöneten, dünyayı bilen, Türkiye'nin kabiliyetlerini bilen, insanını iyi tanıyan liderimiz var." ifadesini kullandı.

Terörle mücadele konusuna da değinen Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir tek kırmızı çizgimiz var: terör. Kim terörün dışında kendisini ifade etmek istiyorsa başımızın üstünde yeri var. Bunu defalarca gösterdik. Hala göstermeye devam ediyoruz. Terörün kırmızı çizgimiz olmasının sebebi açıktır. Huzurumuzu, istikrarımızı kimseye peşkeş çektirmek istemiyoruz. Birileri vekalet savaşlarıyla beraber bu ülkede huzurun ve istikrarın ortadan kalkmasını talimat veremez. Bu ülke bizim. Elbap'ta, Azez'de, Cerablus'ta bizim arkadaşlarımız var. Bakın gittik orada emniyetimiz, jandarmamız, her şeyimiz tık tık tık kuruldu, devam ediyor. Şu anda kimsenin bir şikayeti yok. Hadi gelsin bakalım Batı'daki bir ülke o sistemi kursun orada. Hadi bakalım kültüründen, anlayışından, anne, baba, emmi, dayı ne demektir. Yardım, taziye, cenaze, düğün ne demektir. Karşılıksız borç vermek ne demektir. Bir anlasın bakalım görelim."

"Teröre diz çöktüreceğiz"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığından buraya atandığını anımsatarak, geçen yıldan bu yana ülkenin ve bölgedeki terörün nereden nereye geldiğini en çok bölgede yaşayan insanların bildiğini söyledi.

Çetin, "Allah'ın yardımıyla, askerimizin, polisimizin, jandarmamızın etkili operasyonları, vatandaşlarımızın çok değerli destekleriyle terörü yeneceğiz. Teröre diz çöktüreceğiz, bu ülkede huzur ve güvenliği, Manisa'da, İzmir'de, Antalya'da, Ankara'da olduğu gibi bölgede de sağlayacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terör konusundaki kararlılıklarını, bu yola nasıl baş koyduklarını her fırsatta dile getirdiğini aktaran Çetin, tek bir terörist kalmayıncaya kadar bölgedeki operasyonların kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

Bakan Soylu ve beraberindekiler bayramlaşma programının ardından Van'ın Başkale ilçesine hareket etti.