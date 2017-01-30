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Buradasınız : » » Teröre darbe üstüne darbe indirildi

Teröre darbe üstüne darbe indirildi

İçişleri Bakanlığı, 23-30 Ocak tarihlerinde yürütülen terör operasyonları hakkında bilgi verdi.

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Teröre darbe üstüne darbe indirildi

Terör örgütlerine yönelik 23-30 Ocak'ta ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, yurt genelinde geçen hafta güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik 202 operasyon gerçekleştirildi, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 328 şüpheliden 41'i tutuklandı.

Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

4 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonlarda 3'ü sağ yakalanan ve 1'i teslim olan 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar kapsamında tero¨ristler tarafından kullanılan 25 sıgˆınak/barınak/magˆara ve tuzaklanan 21 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Patlayıcı yapımında kullanılan 418 kilogram madde ile 17 el bombası, çeşitli çaplarda 32'si agˆır ve uzun namlulu olmak u¨zere 43 silah ele gec¸irildi.

Terörün finansman kaynaklarının önlenmesine yönelik 81 ilde 586 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda, 3 kilogram kokain, 112 kilogram eroin, 891 kilogram 793 gram esrar, 299 bin 502 uyuşturucu hap, 140 kök hint keneviri bitkisi, 13 kilogram 734 gram metamfetamin sentetik uyuşturucu, 783 bin 528 paket kac¸ak sigara, 24 bin 502 litre akaryakıt ele gec¸irildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 765 kişiden 101'i tutuklandı.

Öte yandan, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 26 kişiden 1'i, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda da yakalanan 625 zanlıdan 42'si tutuklandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerde, 2 bin 286 düzensiz göçmen yakalandı. Bu göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesi ve çıkmasına aracılık eden 38 organizatör gözaltına alındı. Bunlardan 13'ü tutuklandı.

Etiketler: teröristler, terör operasyonu, PKK, İçişleri Bakanlığı, Haberler, haber, deaş operasyonu, DEAŞ
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