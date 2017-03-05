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BuradasÄ±nÄ±z : » » 'TerÃ¶re bÃ¼yÃ¼k darbe vurduk, artÄ±k can Ã§ekiÅŸiyorlar'

'TerÃ¶re bÃ¼yÃ¼k darbe vurduk, artÄ±k can Ã§ekiÅŸiyorlar'

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BingÃ¶l 15 Temmuz DemokrasiÌ‡ MeydanÄ±'ndaki mitinginde halka hitap etti.

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TerÃ¶re bÃ¼yÃ¼k darbe vurduk, artÄ±k can Ã§ekiÅŸiyorlar

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BingÃ¶l 15 Temmuz DemokrasiÌ‡ MeydanÄ±'ndaki mitinginde halka hitap etti.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu topraklar Ã¼zerinde hiÃ§bir kimsenin, hiÃ§bir etnik gurubun diÄŸerine Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ olamaz. FETO'nun itleri de kendisi de hesap verecek. Bu Ã¼lkenin, bu ay yÄ±ldÄ±zlÄ± bayraÄŸÄ±n altÄ±nda yaÅŸayan bÃ¼tÃ¼n vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tacÄ±dÄ±r. Zazalar baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tacÄ±dÄ±r, KÃ¼rtler baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tacÄ±dÄ±r, TÃ¼rkler baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tacÄ±dÄ±r, Araplar, Romanlar, TÃ¼rkmenler, ne kadar etnik grubumuz varsa baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tacÄ±dÄ±r." dedi.

"Allah'Ä±n izniyle sandÄ±ktan 'evet' Ã§Ä±kacak FETO da PKK da DEAÅž da bitecek"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"TÃ¼nelin ucunda Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼ndÃ¼. TerÃ¶re bÃ¼yÃ¼k darbe vurduk, artÄ±k can Ã§ekiÅŸiyorlar. 16 Nisan'dan sonra size sÃ¶z veriyorum, BingÃ¶l MeydanÄ±'nda sÃ¶z veriyorum, bu Ã¶rgÃ¼t bitecek.

Bu milletin dÃ¼ÅŸmanÄ± katiller, Kandil'deki sÃ¶zde aÄŸa babalarÄ± ne diyorlar? BurayÄ± dikkatli dinleyin. Kandil'dekiler diyor ki 'SandÄ±ktan evet Ã§Ä±karsa, biz biteceÄŸiz.' Biteceksiniz, korkunun ecele faydasÄ± yok, biteceksiniz. Allah'Ä±n izniyle sandÄ±ktan 'evet' de Ã§Ä±kacak FETO da bitecek, PKK da bitecek, DEAÅž da bitecek."  

Etiketler: BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BingÃ¶l
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